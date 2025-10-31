Уголовное дело о покушении на Симоньян и Собчак поступило в суд

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель; Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак поступило в 2-й Западный окружной военный суд, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

В суде заявили, что для рассмотрения были предоставлены материалы в отношении 12 фигурантов. Документы еще не распределены, дата заседания будет назначена позже.

ФСБ предотвратила убийство Симоньян и Собчак в 2023 году. У задержанных изъяли оружие, боеприпасы и нацистскую атрибутику. За каждое убийство предполагалось вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.

Первоначально по делу проходили 8 человек, однако впоследствии круг фигурантов расширился до 12. Среди них также находились несовершеннолетние.

Суд заключил обвиняемых под арест до 7 ноября 2025 года. Позднее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 12 фигурантов, которые оказались участниками ячейки международного движения National Socialism/White Power (признано террористическим и запрещено в РФ).

Было установлено, что организацию в августе 2022 года возглавил Михаил Балашов. Участники распространяли нацистскую идеологию через телеграм-каналы и совершали преступления, в том числе экстремистского характера.

В июне 2023 года Балашов по договоренности с неустановленными заказчиками организовал слежку за Симоньян с целью ее убийства, однако был задержан при попытке получить оружие в тайнике в Москве.