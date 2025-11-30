Главный инженер строительной организации арестован после ЧП в Южно-Сахалинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Сахалинской области"

Суд арестовал главного инженера строительной организации по факту гибели людей в результате обрушения здания в Южно-Сахалинске. Он пробудет под стражей до 27 января, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Часть двухэтажного строящегося здания, которое расположено в переулке Энергетиков, рухнула 28 ноября. Четыре человека пострадали, их состояние не вызывало опасений.

По предварительной версии, инцидент произошел во время заливки бетона. На месте работали минимум 70 специалистов и 18 единиц техники МЧС, при этом операцию осложнял сырой бетон.

Три человека погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

