Мосгорсуд изменил актеру Устинову реальный срок на условный

Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд заменил реальный срок наказания на условный актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН на несогласованной акции 3 августа.

"Назначить Павлу Устинову наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание считать условным, назначить испытательный срок на два года", – резюмировала судья.

На заседании допросили потерпевшего бойца ОМОН Александра Лягина. Он объяснил мотивы задержания Устинова.

"Мы заприметили его, он стоял в толпе, мы его заподозрили, он был одет странно и что-то писал в телефоне. Он мог координировать действия, ну и выкрикивал, конечно, лозунги", – цитирует Лягина Агентство "Москва".

Вместе с тем он счел, что актер может обойтись и условным сроком, поскольку тоже проходил службу в рядах Росгвардии. Наказание же в виде реального срока заключения тот назвал слишком суровым.

Потерпевший добавил, что его "травят" в соцсетях. На него и на Устинова оказывают сильное давление.

Защита актера ходатайствовала о прекращении уголовного дела и просила суд вынести оправдательный приговор. Адвокат Дмитрий Чешков отметил, что суд первой инстанции игнорировал доказательства защиты.

По его словам, обвинение строилась только на показаниях потерпевшего, рапортах и заключении судебно-медицинской экспертизы. Устинов назвал произошедшее непонятным и нелепым стечением обстоятельств.

Прокурор просила приобщить к материалам дела постановление о привлечении актера к административной ответственности. Согласно документу, ему назначили штраф в 10 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга 3 августа.

Представитель гособвинения полагает, что вина Устинова доказана. В то же время она добавила, что суд первой инстанции допустил нарушение.

"По данному уголовному делу возможно добиться справедливости и исправления осужденного без изоляции от общества", – заключила прокурор.

Защита актера обжалует решение и будет добиваться оправдания. Ее представитель считает, что оснований для задержания не было. Чешков заявил, что его интересует мотивировочная часть, по которой приговор смягчили.

16 сентября Тверской суд столицы признал актера виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд рассмотрел представление Генпрокуратуры и освободил Устинова из СИЗО.

Вину актер не признал. Устинов заявил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.