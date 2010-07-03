Суд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский городской суд рассмотрел представление Генпрокуратуры и освободил из СИЗО актера Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН на несогласованной акции 3 августа, под подписку о невыезде, сообщает Агентство "Москва".

Представление внес заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

Ранее защита актера Павла Устинова обжаловала приговор.

16 сентября Тверской суд столицы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии.

Подсудимый не признал вину. Устинов заявил, что он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

