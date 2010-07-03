Защита актера Устинова обжаловала приговор

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Защита актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 3 августа, обжаловала приговор. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

"В адрес Тверского районного суда поступила апелляционная жалоба на приговор от 16 сентября 2019 года в отношении Павла Устинова", – рассказали в пресс-службе.

16 сентября Тверской суд столицы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии.

Подсудимый не признал вину. Устинов заявил, что он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку актера выступили художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин, актеры Михаил Ефремов, Олег Меньшиков, Марьяна Спивак, телеведущий Александр Гордон, певица Манижа, режиссер Олег Трофим и другие.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

