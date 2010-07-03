Обвинение попросило условный срок для актера Устинова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гособвинение просит Мосгорсуд изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Прокурор настаивает на том, чтобы считать наказание условным. "Прошу ...считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 лет", – передает "Интерфакс" ее слова.

16 сентября Тверской суд столицы признал актера виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд рассмотрел представление Генпрокуратуры и освободил Устинова из СИЗО .

Вину он не признал. Актер заявил, что не причинял вред бойцу и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.

По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Защита приговор обжаловала.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль принял к сведению общественный резонанс, вызванный делом. Однако ни Владимир Путин, ни администрация главы государства не могут влиять на суд, уточнил он.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.