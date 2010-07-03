Обвинение попросило условный срок для актера Устинова

11:27
11:27
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Гособвинение просит Мосгорсуд изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.
Прокурор настаивает на том, чтобы считать наказание условным. "Прошу ...считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 лет", – передает "Интерфакс" ее слова.
16 сентября Тверской суд столицы признал актера виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа. 20 сентября Мосгорсуд рассмотрел представление Генпрокуратуры и освободил Устинова из СИЗО .
Вину он не признал. Актер заявил, что не причинял вред бойцу и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.
По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Защита приговор обжаловала.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль принял к сведению общественный резонанс, вызванный делом. Однако ни Владимир Путин, ни администрация главы государства не могут влиять на суд, уточнил он.
Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: