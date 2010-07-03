В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в столице

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Кремль принимает к сведению общественный резонанс, который был вызван делом актера Павла Устинова, но ни Владимир Путин, ни администрация президента не могут влиять на суд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, происходящее вокруг дела Устинова "по-прежнему не является прерогативой Кремля". Он отметил, что не имеет значения, смотрели в Кремле видео задержания Устинова или не смотрели.

"Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что "единственным законным действием, которое имело место, является то, что была подана апелляция".

"Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", – отметил Песков.

Представитель Кремля не стал делать предположения, почему акция проводится именно у здания администрации президента России.

Ранее защита актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 3 августа, обжаловала приговор.

16 сентября Тверской суд столицы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии.

Подсудимый не признал вину. Устинов заявил, что он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку актера выступили художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин, актеры Михаил Ефремов, Олег Меньшиков, Марьяна Спивак, телеведущий Александр Гордон, певица Манижа, режиссер Олег Трофим и другие.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

