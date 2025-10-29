Дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков передано в суд

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Уголовное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что рассмотрение дела будет осуществлять Домодедовский суд. Предварительное заседание назначено на 30 октября. Ожидается, что оно пройдет в закрытом режиме.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Во время таможенного досмотра у нее было обнаружено 0,38 грамма запрещенных веществ. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, которое предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тарасовой было запрещено покидать жилище с полуночи до 06:00, общаться со свидетелями по делу, а также использовать средства связи и интернет.

Сама Тарасова признала свою вину и выразила раскаяние, заявив, что не планирует покидать Россию и уже передала все свои загранпаспорта следователю. Позднее стало известно, что в момент задержания актриса не была под действием запрещенных веществ.