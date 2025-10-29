Суд в Екатеринбурге на 2 месяца арестовал мужчину, сбившего трех девочек в Ревде

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал водителя, который сбил трех девочек в Ревде, сообщает РИА Новости.

Его арестовали на 2 месяца, до 26 декабря включительно. Прокурор также сообщил, что, по предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины найдены алкоголь и наркотики. Помимо этого, ранее он уже управлял автомобилем в состоянии опьянения – судья приложил к делу соответствующие протоколы.

Отмечается, что фигурант дела прятался под капюшоном еи не отвечал на вопросы журналистов, однако рассказал судье, что у него есть 14-летний ребенок.

ДТП в Ревде произошло вечером 27 октября. 37-летний водитель "Лады" сбил троих детей на тротуаре перед пешеходным переходом, двое из них скончались на месте.

Девочка, которая выжила после аварии, остается в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Виновнику аварии грозит до 15 лет лишения свободы.

