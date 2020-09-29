Мосгорсуд признал законным приговор по делу о гибели главы Total

29 сентября, 20:56
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Мосгорсуд признал законным приговор в отношении фигурантов дела о крушении самолета во Внуково, на борту которого находился глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, погибший в результате инцидента, сообщает РИА Новости.
Судья Юлия Манеркина огласила решение, согласно которому Александр Круглов и Надежда Архипова понесут наказание, указанное в приговоре. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.
23 июля Солнцевский суд Москвы приговорил руководителя полетов Внуково Романа Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет. Позже последнюю амнистировали, так как время происшествия попало на объявление амнистии в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
По версии обвинения, Архипова допустила небрежность и не проследила за движением спецтехники на летном поле. Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина. Дунаев, в свою очередь, не проследил за работой диспетчеров, проявил бездействие. Вину они не признали.
Катастрофа произошла в октябре 2014 года в аэропорту Внуково. При взлете разбился самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Лайнер столкнулся со снегоуборочной машиной.
В июле 2017 года Солнцевский суд Москвы вынес приговоры непосредственным виновникам аварии – водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру Владимиру Леденеву. Мартыненко получил срок 4 года колонии, а Леденев – 3 года. Мужчин амнистировали в честь 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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