Фигурантку дела о гибели главы Total амнистировали

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Солнцевский суд Москвы принял решение об амнистии в отношении фигурантки дела об авиакатастрофе в аэропорту Внуково Надежды Архиповой, сообщает РИА Новости.

По решению инстанции, ее освободили от ответственности и сняли с нее судимость. Амнистия объявлена в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, установлено, что Архипова совершила преступление по неосторожности.

Ранее ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Уточняется, что амнистия не подействовала, если бы срок был больше 5 лет.

Суд признал виновными Архипову, а также диспетчера Александра Круглова и руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева. Они были судимы по части 3 статьи 263 УК РФ. Дунаев получил 6 лет лишения свободы, Круглов – 5,5 лет.

Катастрофа произошла в октябре 2014 года. Самолет Falcon 50EX, на котором присутствовал глава Total Кристоф де Маржери, столкнулся со снегоуборочной машиной и разбился.

По версии обвинения, Архипова допустила небрежность и не проследила за движением спецтехники на летном поле. Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина. Дунаев в свою очередь не проследил за работой диспетчеров, проявил бездействие.