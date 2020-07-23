Фигурантку дела о гибели главы Total амнистировали

23 июля, 21:35
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Солнцевский суд Москвы принял решение об амнистии в отношении фигурантки дела об авиакатастрофе в аэропорту Внуково Надежды Архиповой, сообщает РИА Новости.
По решению инстанции, ее освободили от ответственности и сняли с нее судимость. Амнистия объявлена в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, установлено, что Архипова совершила преступление по неосторожности.
Ранее ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Уточняется, что амнистия не подействовала, если бы срок был больше 5 лет.
Суд признал виновными Архипову, а также диспетчера Александра Круглова и руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева. Они были судимы по части 3 статьи 263 УК РФ. Дунаев получил 6 лет лишения свободы, Круглов – 5,5 лет.
Катастрофа произошла в октябре 2014 года. Самолет Falcon 50EX, на котором присутствовал глава Total Кристоф де Маржери, столкнулся со снегоуборочной машиной и разбился.
По версии обвинения, Архипова допустила небрежность и не проследила за движением спецтехники на летном поле. Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина. Дунаев в свою очередь не проследил за работой диспетчеров, проявил бездействие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: