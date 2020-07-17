Обвинение запросило реальные сроки фигурантам дела о крушении самолета главы Total

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Фигурантов процесса о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, попросили приговорить к реальным срокам. Об этом заявил гособвинитель по данному делу, передает ТАСС.

Известно, что приговорить к срокам просят диспетчера Александра Круглова, руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева, а также диспетчера руления Надежду Архипову. "В ходе прений прокурор попросил для обвиняемых реальные сроки лишения свободы. Дунаеву – 6 лет и 2 месяца, Круглову – 6 лет, Архиповой –5 лет и 10 месяцев", – рассказала адвокат Ольга Динзе.

Динзе обращает внимание, что защита настаивает на невиновности фигурантов дела.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково самолет Falcon 50 при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной. На борту авиалайнера были четыре человека, среди них – глава организации Total Кристоф де Маржери.

Следователями установлено, что снегоуборочная машина, нарушив правила, оказалась на ВПП воздушной гавани. Выяснилось, что старший сменный инженер Владимир Леденев не контролировал действия своего подчиненного. Кроме того, доказано, что дополнительным фактором, который привел к трагедии, оказались допущенные нарушения авиационных правил. Ошибку допустили диспетчеры и руководители полетов, говорилось в материалах.

В 2018 суд откладывал рассмотрение дела о катастрофе Falcon. В июле 2017 года суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии и ведущего инженера Владимира Леденева – к 3,5 годам.