Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total

16:58
Фото: СК РФ
Диспетчеров Александра Круглова, Надежду Архипову и руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева суд признал виновными по делу о крушении самолета Falcon 50. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение вынес Солнцевский суд Москвы. Срок наказания будет оглашен позже.
"Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – сказано в приговоре судьи Екатерины Гришиной.
Катастрофа произошла в октябре 2014 года в аэропорту Внуково. При взлете разбился самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Лайнер столкнулся со снегоуборочной машиной.
При крушении погибли четыре человека, среди которых был президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери.
Солнцевский суд Москвы приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева – к 3,5 годам. В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в ВОВ оба были освобождены от ответственности.
Дело в отношении руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой было выделено в отдельное производство.
Позднее обвинение запросило реальные сроки фигурантам дела о крушении самолета главы Total.
Фигуранты дела о крушении самолета главы Total прибыли в суд
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