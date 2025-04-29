Обвиняемого в попытке отравления курсантов на Кубани приговорили к 27 годам тюрьмы

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Южный окружной военный суд назначил 27 лет тюрьмы уроженцу Мелитополя Егору Семенову, которого обвинили в попытке отравления выпускников военного летного училища в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

При этом гособвинение настаивало на пожизненном лишении свободы. В связи с этим прокурор планирует направить жалобу на решение суда.

В Генпрокуратуре уточнили, что Семенов в 2022 году стал гражданином России, а в апреле 2023-го был завербован украинскими спецслужбами. За выполнение задания мужчине обещали 400 тысяч рублей.

Семенов попытался отравить 77 российских летчиков из Армавирского военного училища в октябре 2023 года. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, 20-килограммовый торт и ящик виски был доставлен агентом Главного управления разведки Минобороны Украины на празднование 20-летия выпуска.

Спустя время мужчину задержали. Он попытался скрыться и улететь на самолете из Армавира. Уроженец Мелитополя признался, что торт и несколько бутылок виски были отравлены.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и госизмене. Затем злоумышленник был арестован.

В прокуратуре уточнили, что попытка теракта против выпускников военного летного училища была совершена организованной группой, куда входили неустановленные лица из государственных органов Украины.

