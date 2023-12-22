Прокуратура заявила о причастности Украины к теракту с отравленным тортом в Армавире

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Попытка теракта против выпускников военного летного училища в Армавире Краснодарского края была совершена организованной группой, куда входили неустановленные лица из государственных органов Украины. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру пишет ТАСС.

Установлено, что Егор Семенов приобрел не меньше 200 флаконов раствора медицинского препарата "Кордиамин", 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка, а также торт. Затем он при помощи шприца якобы ввел препарат в купленные продукты.

20 октября он организовал доставку отравленных торта и алкоголя в ресторан "Царская охота", где находились выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков, подчеркнули в пресс-службе.

20-килограммовый торт и ящик алкоголя были доставлены 77 летчикам на празднование 20-летия выпуска. Среди них в основном были действующие военные с высокими званиями. Из-за того, что никто не знал, от кого пришел подарок, один из офицеров отправил фото курьера с камер наблюдения своим коллегам из спецслужб, чтобы узнать, кого поблагодарить.

Торт успели разрезать, но из-за возникшей ситуации никто из праздновавших не успел его попробовать. Оказалось, что курьер быстро уехал из города и купил билет на самолет. Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, доставщика задержали – им оказался уроженец Мелитополя. Позже он признался, что торт и несколько бутылок виски были отравлены.

Затем стало известно, что возможного соучастника отравления, Семенова, сначала арестовали за мелкое хулиганство. Мужчина нецензурно выражался на улице, размахивал руками и не реагировал на замечания.

Позже следователи выяснили, что 33-летний мужчина проживал на территории РФ с 2015 года. Уточнялось, что Семенов не был доставщиком, но он организовал доставку отравленных продуктов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, согласно пункту "а" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

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