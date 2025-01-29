Экс-главе Кировской области Белых присудили более 8 миллионов рублей

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Оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатору Кировской области Никите Белых присудили свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Октябрьский суд Кирова.

Присужденные средства должны компенсировать расходы, направленные на адвокатов.

По указанному делу Белых был приговорен к 2,5 года лишения свободы 26 декабря 2023 года. Однако суд освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Позже стороны обвинения и защиты подали апелляции.

В июле 2024-го суд оправдал бывшего областного главу из-за отсутствия состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

Иск о возмещении вреда реабилитированному Белых поступил в суд в конце июля 2024 года, но заседания неоднократно откладывались. В результате решение было вынесено 28 января 2025-го. При этом юристы экс-губернатора запрашивали 7 миллионов 515 тысяч рублей, но суд, учтя имущественный ущерб, причиненный уголовным преследованием, и фактические затраты на адвокатов во время следствия и судебного заседания, присудил 8 миллионов 82 тысячи.

Изначально Белых был задержан в 2016 году в столичном ресторане при получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что он получил порядка 400 тысяч евро. В свою очередь, суд признал Белых виновным по делу о взятках, которые брал за "покровительство" и "попустительство по службе".

Однако Защита настаивала на том, что Белых стал жертвой оговора и провокаций. В результате чиновника приговорили к 8 годам колонии. 21 июня 2024 года Белых освободился из тюрьмы в связи с истечением срока наказания.