09 декабря, 15:12Происшествия
СК завершил следствие по делу бывшей и. о. замначальника Шереметьевской таможни Башкатовой
Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела бывшей и. о. замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По его словам, обвиняемая и ее защитник уже знакомятся с материалами уголовного дела.
Следствие установило, что Башкатова действовала в интересах ООО "Авиаброкер". Она давала указания подчиненным сотрудникам таможни, и в результате их действий декларируемые самолеты незаконно подпали под льготную категорию. Это повлекло неправомерное освобождение общества от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
На основании собранных следствием доказательств в доход государства взыскано более 1,9 миллиарда рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты.
Ранее Бастрыкин также рассказал, что зампредседателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела вменяется получение взятки на 82 миллиона рублей.
Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021–2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций Минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку.
По словам председателя СК, средства предназначались за обеспечение заключения и исполнения организациями и органами здравоохранения региона госконтрактов на поставку медоборудования.
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