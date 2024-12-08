Бастрыкин: зампреду правительства Хабаровского края вменяют взятку на 82 млн руб

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Зампредседателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела вменяется получение взятки на 82 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021–2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку", – цитирует его РИА Новости.

По словам председателя СК, средства предназначались за обеспечение заключения и исполнения организациями и органами здравоохранения региона госконтрактов на поставку медоборудования.

В июле СМИ сообщили о задержании политика. Журналисты передавали, что заместителя председателя правительства края подозревают в коррупции.

Позже Никонов стал фигурантом уголовного дела. Следователи не уточнили другие подробности дела, однако источник в правоохранительных органах рассказал, что уголовное дело против зампреда возбудили из-за получения им взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.

Затем Никонова заключили под стражу на два месяца по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

