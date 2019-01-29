Следователь заявил о сообщниках похитителя картины Куинджи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи участвовал не только задержанный Денис Чуприков, у него были сообщники. Об этом на заседании Таганского суда Москвы заявил следователь.

По его словам, установлены не все соучастники преступления. При этом, сколько именно человек помогало Денису Чуприкову, он не уточнил.

Ранее 31-летнему подозреваемому уже предъявили обвинение. Мужчину, задержанного 28 января в подмосковном поселке Заречье, обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность.

Вечером 27 января картину украли из Третьяковки на глазах у посетителей. Очевидцы не остановили вора, приняв его за сотрудника музея. Найти произведение искусства полицейским удалось на следующее утро. Подозреваемый сам отвел оперативников к месту хранения картины. Своей вины мужчина не признал.

По данным МВД, в декабре Чуприкова задерживали за наркотики. Он также стал фигурантом уголовного дела. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде. По данным оперативников, у похитителя картины мог быть сообщник. Сейчас ведутся его поиски.

После случившегося все картины на временных выставках Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе. Оперативно найти похищенное полотно полицейским удалось благодаря системе "Безопасный город".