Силовики ищут сообщника похитителя картины из Третьяковки

Фото: ТАСС/Снимок с видео/МВД России

У похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи мог быть сообщник, сообщает РИА Новости. По источникам агентства, сейчас его разыскивают силовики.

Самому подозреваемому, 31-летнему Денису Чуприкову, уже предъявили обвинение. Мужчину, задержанного 28 января в подмосковном поселке Заречье, обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность.

Судьбу мужчины 29 января должен решить Замоскворецкий суд столицы. Ранее Чуприкова доставили в зал заседания.

Вечером 27 января картину украли из Третьяковки на глазах у посетителей. Очевидцы не остановили вора, приняв его за сотрудника музея. Найти произведение искусства полицейским удалось на следующее утро. Подозреваемый сам отвел оперативников к месту хранения картины. Своей вины мужчина не признал.

По данным МВД, в декабре Чуприкова задерживали за наркотики. Он также стал фигурантом уголовного дела. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде.

После случившегося все картины Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея.

Оперативно найти похищенное полотно полицейским удалось благодаря системе "Безопасный город".

