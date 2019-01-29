Подозреваемого в краже картины Куинджи доставили в суд

Фото: ТАСС/Снимок с видео/МВД России

В Таганский суд столицы доставили Дениса Чуприкова, подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. В суде подозреваемому изберут меру пресечения.

"В Таганский районный суд Москвы доставили Дениса Чуприкова по делу о краже картины из Третьяковской галереи. Материал об избрании меры пресечения в суд еще не поступил", – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Полотно Куинджи украли из Третьяковки вечером в воскресенье на глазах у посетителей.

На следующий день подозреваемого задержали в подмосковном поселке Заречье. Мужчина спрятал картину на территории строящегося дома в Одинцовском районе. Полотно оказалось не повреждено и 30 января его передадут Русскому музею.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие попросит об аресте подозреваемого.

После истории с похищением картины в Третьяковке пообещали оснастить датчиками безопасности все экспонаты. Также не исключено, что могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея. По данным Минкультуры, проверка систем безопасности Третьяковки займет около двух недель.