Полиция просит арестовать похитителя картины из Третьяковки

Фото: ТАСС/Снимок с видео/МВД России

Полиция просит арестовать Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщает Агентство "Москва".

В Таганский суд Москвы поступило соответствующее ходатайство следственных органов. Мужчину уже доставили в суд, где в ближайшее время начнется заседание.

31-летнему Денису Чуприкову уже предъявили обвинение. Мужчину, задержанного 28 января в подмосковном поселке Заречье, обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность. Судьбу мужчины 29 января должен решить суд.

Вечером 27 января картину украли из Третьяковки на глазах у посетителей. Очевидцы не остановили вора, приняв его за сотрудника музея. Найти произведение искусства полицейским удалось на следующее утро. Подозреваемый сам отвел оперативников к месту хранения картины. Своей вины мужчина не признал.

По данным МВД, в декабре Чуприкова задерживали за наркотики. Он также стал фигурантом уголовного дела. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде. По данным оперативников, у похитителя картины мог быть сообщник. Сейчас ведутся его поиски.

После случившегося все картины Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея. Оперативно найти похищенное полотно полицейским удалось благодаря системе "Безопасный город".