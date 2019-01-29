Полиция просит арестовать похитителя картины из Третьяковки

Полиция просит арестовать Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщает Агентство "Москва".
В Таганский суд Москвы поступило соответствующее ходатайство следственных органов. Мужчину уже доставили в суд, где в ближайшее время начнется заседание.
31-летнему Денису Чуприкову уже предъявили обвинение. Мужчину, задержанного 28 января в подмосковном поселке Заречье, обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность. Судьбу мужчины 29 января должен решить суд.
Вечером 27 января картину украли из Третьяковки на глазах у посетителей. Очевидцы не остановили вора, приняв его за сотрудника музея. Найти произведение искусства полицейским удалось на следующее утро. Подозреваемый сам отвел оперативников к месту хранения картины. Своей вины мужчина не признал.
По данным МВД, в декабре Чуприкова задерживали за наркотики. Он также стал фигурантом уголовного дела. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде. По данным оперативников, у похитителя картины мог быть сообщник. Сейчас ведутся его поиски.
После случившегося все картины Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея. Оперативно найти похищенное полотно полицейским удалось благодаря системе "Безопасный город".
Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил, что действовал спонтанно
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