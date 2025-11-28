Суд разрешил экс-министру Абызову занимать госдолжности после колонии

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Второй кассационный суд общей юрисдикции разрешил бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, который был осужден на 12 лет колонии за коррупционные преступления, занимать должности в госучреждениях после освобождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Абызову и исключил указание о назначении Абызову за совершение двух преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ, а также по совокупности преступлений дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в госучреждениях после освобождения", – говорится в сообщении.

При этом районный суд освободил двух фигуранток дела Яну Балан и Оксану Роженкову и назначил каждой штраф в размере 4 миллионов рублей. В срок отбытия наказания им зачли время, проведенное в СИЗО после задержания.

В августе 2019 года в отношении Абызова было заведено уголовное дело. По версии следствия, он в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

Абызов вложил 115 миллионов долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram, который впоследствии не был реализован. Кроме того, сообщалось, что в 2012–2018 годах фигуранты уголовного дела похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В декабре 2023-го гособвинение попросило приговорить экс-чиновника к 19,5 года колонии строгого режима. В конце месяца ему назначили 12 лет колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей.

В ходе разбирательства суд освободил Абызова от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве в связи с истечением срока давности.

Вместе с Абызовым по делу проходили экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также Балан и Роженкова. Степанова и Русакова, которых следствие наравне с экс-министром посчитало организаторами преступного сообщества, суд приговорил к 8 и 12 годам колонии.

В октябре 2025 года суд отправил Абызова в СИЗО по новому уголовному делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Под арестом он будет два месяца. При этом свою вину Абызов отверг.

