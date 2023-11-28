28 ноября, 13:48Происшествия
Пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве, оставили в СИЗО
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Московский областной суд оставил в СИЗО пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, который подозревается в убийстве брата и его бабушки. Об этом пишет ТАСС.
Апелляционная жалоба представителя защиты обвиняемого была отклонена. Заседание суда состоялось в закрытом от СМИ и публики формате.
"Постановление Истринского городского суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты обвиняемого – без удовлетворения", – следует из апелляционного определения Мособлсуда.
Убийство произошло в прошлом месяце, тогда тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями обнаружили в частном доме в Истре. На этом фоне правоохранители возбудили уголовное дело. На трупах следствие зафиксировало травмы, которые были нанесены молотком.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве, который позже сознался в содеянном. Суд арестовал его до 18 декабря.
Ситуацию прокомментировал сам рок-музыкант, который назвал пасынка "отморозком". Намин признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".
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