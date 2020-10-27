Адвокат опроверг блокировку счетов Ефремова налоговой

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что информация о блокировке счетов актера, о которой ранее писали Telegram-каналы, не соответствует действительности.

"Деньги Михаила Олеговича находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности", – передает РИА Новости слова адвоката.

Он добавил, что в ближайшее время в СИЗО должны поступить документы о вступлении приговора в отношении Ефремова в силу. После этого, по словам Хархорина, появится возможность получить заверенную начальником изолятора доверенность.

После получения доступа к банковской ячейке актер намерен выплатить компенсации гражданской жене и матери погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, уточнил адвокат.

Пресненский районный суд Москвы в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре столицы погиб курьер Сергей Захаров.

22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

