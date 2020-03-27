Суд Петербурга продлил арест историка Соколова

16:18
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Октябрьский районный суд Петербурга продлил на полгода срок содержания под стражей историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, сообщает РИА Новости.
Арест продлен до 23 сентября 2020 года, как об этом ходатайствовало следствие. Также известно, что 9 апреля суд начнет рассматривать по существу дело историка.
Сам Соколов сейчас находится в московском следственном изоляторе "Бутырка", в заседании он принимал участие по видео-конференц-связи.
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Затем мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в реке.
Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Свою вину он не отрицал. В суде Соколов рассказал, что совершил преступление из-за личного конфликта. Расследование дела завершено 18 марта.
Экспертиза признала Соколова вменяемым. Специалисты констатировали, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.
Защита хотела попросить о повторной экспертизе. Администрация СИЗО "Бутырка" поставила историка на учет как склонного к суициду.
Историка Олега Соколова признали вменяемым
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