Следствие предъявило обвинение трем фигурантам дела о даче взяток полковнику Захарченко

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Троим фигурантам дела о даче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко предъявили обвинение. Речь идет о предпринимателе Валерии Маркелове, а также о посредниках в преступлении Василии Критинине и бывшем адвокате Викторе Белевцове, сообщает СК РФ.

Маркелова подозревают в непосредственной даче взятки – уголовное дело в отношении него возбуждено по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ. Посредники проходят в деле по части 4 статьи 291.1 УК РФ.

Указанных граждан оперативно разыскали после того, как они покинули Российскую Федерацию в свете задержания самого Дмитрия Захарченко. При этом еще три взяткодателя по-прежнему находятся в розыске.

Ранее в четверг, 27 февраля, Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрию Захарченко. Оно классифицируется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки приблизительно на 1,5 миллиарда рублей от организованной преступной группы).

10 июня 2019 года суд приговорил экс-полковника МВД к 13 годам колонии строгого режима. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. Впоследствии приговор смягчили до 12,5 лет. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

