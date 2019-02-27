СК просит арестовать двух задержанных по делу Арашуковых

Следователи просят суд заключить под стражу заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова и и. о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную, которые являются фигурантами дела Арашуковых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Оба подозреваемых были задержаны 26 февраля. Сейчас они доставлены в суд. Рассмотрение ходатайства об их аресте начнется в ближайшее время.
Следствие полагает, что Борсов и Валешная получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа.
Утром 30 января 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. В тот же день его отца, который был советником главы "Газпром Межрегионгаз", Рауля Арашукова тоже задержали, обвинив в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
На данный момент, помимо отца и сына Арашуковых, арестованы еще пять фигурантов дела. Несколько человек находятся в розыске.
Ранее стало известно о проведении обысков у руководства следственного управления по КЧР и сотрудников регионального управления МВД в рамках проверки возможной коррупционной связи с фигурантами дела Рауфа Арашукова.
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