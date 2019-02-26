Задержаны еще двое подозреваемых по делу Арашуковых

Рауф Арашуков. Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Следствие задержало бывшего замдиректора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борисова и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную, сообщает РИА Новости.

Задержания прошли в рамках расследования дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Как полагает следствие, задержанные получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время им предъявят обвинения и определят меру пресечения.

Утром 30 января 32-летнего Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Советника главы "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

К настоящему моменту, помимо Арашуковых, арестованы еще пять фигурантов. Несколько человек находятся в розыске.

Ранее сообщалось о проведении обысков у руководства следственного управления по КЧР и сотрудников регионального управления МВД в рамках проверки возможной коррупционной связи с фигурантами дела Рауфа Арашукова.