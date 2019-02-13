Фигуранта дела Арашуковых оставили под стражей

Арест генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, который является двоюродным братом сенатора Рауфа Арашукова, признан законным по решению Мосгорсуда, передает Агентство "Москва".
Руслан Арашуков является фигурантом дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на сумму, превышающую 31 миллиард рублей. Прежде его, как и остальных обвиняемых, заключили под стражу до 30 марта. Адвокаты Руслана пытались оспорить вердикт Басманного суда, однако их апелляцию отклонили.
Защита настаивала на необоснованности и незаконности выбранной меры пресечения. Адвокат Игорь Стрешенц отмечал, что у следствия мало доказательств вины Арашукова. Кроме того, он назвал преждевременными доводы о преступной связи между подозреваемым и его родственниками, заявив о возможности внесения залога в размере пяти миллионов рублей.
Сам Руслан Арашуков своей вины не признал. Он уточнил, что не имеет счетов и недвижимости за рубежом и не планирует скрываться от следствия.
Следствие и гособвинение просили оставить решение Басманного суда без изменений.
Ранее под стражу были заключены советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всех их подозревают в мошенничестве и участии в ОПГ.
Суд арестовал и сенатора Рауфа Арашукова, которого задержали на заседании в Совфеде. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям.
В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели свыше 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.
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