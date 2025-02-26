Суд в Москве отменил приговор машинисту за аварию на станции "Печатники"

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Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метрополитена, который во время перегонки пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции "Печатники" в октябре 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Машиниста поезда признавали виновным в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, суд признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило более чем в 616 миллионов рублей.

Мужчина обжаловал приговор в Мосгорсуде. Он не стал оспаривать свое нарушение, но посчитал сумму ущерба завышенной. В инстанции согласились с его доводами. Позже выяснилось, что во время оценки ущерба эксперты учитывали рыночную стоимость столкнувшихся составов, а не стоимость их ремонта. Кроме того, если в результате ЧП не было ни крупного ущерба, ни тяжкого вреда здоровью людей, то уголовная ответственность не наступает.

В итоге суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. Если выяснится, что сумма ремонта не превышает миллиона рублей, то дело будет прекращено, если стоимость все-таки превысит миллион, то дело вернут в суд, но уже с корректной суммой ущерба.

Столкновение двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошло 11 октября 2023 года. На станции метро "Печатники" состав, который ехал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд с людьми.

В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины. Сергей Собянин уточнял, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили.

Позже в Дептрансе сообщили, что причиной столкновения поездов стало решение об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости (АРС) машинистом поезда, в котором не было пассажиров.