Четыре человека пострадали при столкновении поездов на станции "Печатники" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Число пострадавших при столкновении поездов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии достигло четырех. Об этом сообщили в оперативных службах Москвы.

"Сейчас известно о четырех пострадавших, включая машиниста", – говорится в сообщении ТАСС.

В МЧС РФ подтвердили Агентству "Москва", что спасатели деблокировали машиниста поезда из кабины, который застрял в вагоне после наката одного состава на другой.

Сейчас станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Кроме того, поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка".

ЧП на салатовой ветке произошло 11 октября. Машинист оказался зажат между поездами.

По словам Сергея Собянина, при столкновении поездов среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили. На месте ЧП стартовали ремонтно-восстановительные работы, движение поездов откроют в ближайшие несколько часов, подчеркнул градоначальник.

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы