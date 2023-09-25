Суд в Ереване арестовал сына экс-президента Армении Кочаряна на месяц

Фото: телеграм-канал Mika Badalyan

Суд в Ереване арестовал на месяц сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Несколько дней назад Левона Кочаряна жестоко избили сотрудники спецназа полиции во время акции протеста. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Позднее мужчину задержали по подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции. Кочарян обвинения отрицает. По словам его адвоката, обвинение безосновательно и в этом есть политический контекст.

Протесты в столице Армении не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

В результате наступления Вооруженных сил Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети.

Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.

Армянский народ Нагорного Карабаха пожелал покинуть его территорию. По состоянию на 05:00 по московскому времени 25 сентября 2 906 человек выехали из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе