Суд в Москве начнет рассматривать дело блогеров Чекалиных 24 ноября

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела блогеров Валерии, известной как Лерчек, и Артема Чекалиных о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей в понедельник, 24 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что предварительное судебное заседание назначено на 13:00 по московскому времени. Процесс пройдет в закрытом режиме.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Они закрыли задолженность, и дело об уклонении от налогов было прекращено.

Однако в октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишнякову предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года Чекалиных отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Установлено, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и их соучастники продавали через интернет курсы фитнес-марафонов. В это время они совершили валютные операции по переводу денежных средств на сумму более 251,6 миллиона рублей.