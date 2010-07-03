Суд перенес рассмотрение ходатайства об УДО Протасовицкого

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Прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого рассмотрят 1 октября. Решение о переносе даты рассмотрения принял Клинцовский городской суд Брянской области.

"Рассмотрение ходатайства Протасовицкого перенесено. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы инстанции. Причина переноса не указывается.

Заседание должно было пройти 24 сентября в колонии в городе Клинцы. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые проходили по одному уголовному делу с Протасовицким, не приехали на заседание.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

По решению суда Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на год и пять месяцев. Сторона защиты считает, что Протасовицкий имеет не меньше оснований для удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении, чем и другие фигуранты дела.

17 сентября Павел Мамаев и братья Кокорины покинули колонию в Белгородской области. За решеткой они провели 11 месяцев.

