Экс-министр экономического развития Улюкаев попросил суд о снятии судимости

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, направил в суд ходатайство о снятии судимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

Прошение заключенного будет рассмотрено 10 марта, уточнили в судебной инстанции.

Улюкаева признали виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере еще в декабре 2017 года. По данным следствия, в ноябре 2016-го он получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти".

Позже Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Однако в декабре 2022 года суд удовлетворил ходатайство защитников об условно-досрочном освобождении Улюкаева. По мнению суда, цель наказания в его отношении была достигнута.

В мае того же года Улюкаев вышел из исправительной колонии № 1 в Твери. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать решение об его освобождении.