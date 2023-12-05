Бывший министр Улюкаев заявил, что Набиуллина и ЦБ РФ все правильно делают

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и сам регулятор принимают правильные меры в нынешних условиях, заявил экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Об этом пишет РБК.

"Я не знаю, что я мог бы сделать лучше, чем они. Про министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять. Они существуют в более жестких политических ограничениях", – высказался он.

Бывший министр усомнился в том, что может давать оценку деятельности Минфина. А меры Центробанка, по его мнению, являются адекватными.

Что касается текущего состояния экономики, Улюкаев указал на "двухконтурность" ситуации, когда мобилизационная и потребительская экономики существуют вместе.

Эта "двухконтурность", по словам экс-министра, отражается и на трудовых ресурсах. Он отметил, что многие профессионалы уехали из страны.

"Вместо них приехали миллион человек, которые успешно выполняют функции курьера или охранника. Формально у вас такой же объем занятости, но это другая занятость, другой контур", – объяснил он.

Улюкаев добавил, что экономика сейчас является нестабильной.

Он также признался, что не стал бы вновь работать в правительстве. Бывший министр рассказал, что обдумывает возможность уехать из РФ, однако окончательное решение еще не принял.

Ранее Улюкаев сообщил, что получает радость от жизни и намерен больше времени уделять близким.

В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере. 14 ноября 2016 года он получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти".

Чуть позже Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

В апреле 2022 года суд удовлетворил ходатайство защитников об условно-досрочном освобождении Улюкаева.



Улюкаев может вернуться в колонию, если будет уклоняться от наложенных на него ограничений