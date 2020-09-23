Рэпера Гулиева увезли из здания Таганского суда

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Рэпера Эльмина Гулиева увезли из здания Таганского суда после слушания дела о мере пресечения, сообщает Москва 24.

В суде в среду, 23 сентября, прошло заседание, на котором мужчине должны были избрать меру пресечения после ДТП на улице Остоженке в Москве. Следствие требует арестовать Эльмина Гулиева, ставшего виновником аварии.

Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.

Позже полиция задержала водителя машины Infiniti, сбившего пешеходов. В отношении него возбуждено уголовное дело. По нему Гулиеву грозит до двух лет лишения свободы.