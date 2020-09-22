Дочь пострадавшей в ДТП на Остоженке рассказала о состоянии женщины

13:23
Дочь пострадавшей в ДТП на Остоженке рассказала о состоянии матери
Дочь пострадавшей в ДТП с участием двух машин на Остоженке рассказала о состоянии матери Надежды Тухтаровой, которая является преподавателем МГЛУ. По ее словам, сейчас женщина находится в реанимации.
"Сейчас она находится в реанимации без сознания. Кровопотеря большая, вчера делали переливание крови", – рассказала Анна, уточнив, что у мамы диагностирован перелом таза.
Кроме того, девушка опровергла сообщения СМИ, что Тухтарова была госпитализирована с диагнозом "ампутация лодыжки слева".
Авария с участием машин Mercedes и Infinity произошла на улице Остоженке в районе дома 47. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.
Находящаяся рядом с местом ДТП женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.
Водитель белого автомобиля позднее признался, что нарушил ПДД. Сам он якобы тоже пострадал и чувствует себя плохо. По его словам, он проехал "на красный свет, переходящий в зеленый". Он также добавил, что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать свою машину.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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