Дочь пострадавшей в ДТП на Остоженке рассказала о состоянии женщины

Дочь пострадавшей в ДТП на Остоженке рассказала о состоянии матери

Дочь пострадавшей в ДТП с участием двух машин на Остоженке рассказала о состоянии матери Надежды Тухтаровой, которая является преподавателем МГЛУ. По ее словам, сейчас женщина находится в реанимации.

"Сейчас она находится в реанимации без сознания. Кровопотеря большая, вчера делали переливание крови", – рассказала Анна, уточнив, что у мамы диагностирован перелом таза.

Кроме того, девушка опровергла сообщения СМИ, что Тухтарова была госпитализирована с диагнозом "ампутация лодыжки слева".

Авария с участием машин Mercedes и Infinity произошла на улице Остоженке в районе дома 47. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.

Находящаяся рядом с местом ДТП женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.

Водитель белого автомобиля позднее признался, что нарушил ПДД. Сам он якобы тоже пострадал и чувствует себя плохо. По его словам, он проехал "на красный свет, переходящий в зеленый". Он также добавил, что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать свою машину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

