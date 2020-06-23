Адвокат Ефремова сообщил, что актера лишат водительских прав

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, будет лишен водительских прав, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает", – сообщил Пашаев ТАСС.

Также он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.

"Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела", – подчеркнул Пашаев.

Ранее он опроверг информацию, согласно которой Ефремов пытался покончить с собой. Сообщалось, что актеру вызвали врачей, поскольку он находился без сознания.

В результате проведенной судебно-психиатрической экспертизы Ефремова признали вменяемым. Актер вел себя вежливо, адекватно ситуации и осознавал происходящее с ним.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест на два месяца.