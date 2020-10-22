Прокурор попросила суд сохранить Ефремову общий режим

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Прокурор попросила Мосгорсуд сохранить актеру Михаилу Ефремову общий режим отбывания наказания в колонии. По словам гособвинителя, следует оставить приговор первой инстанции без изменений.

Прокурор также раскритиковала данные экспертизы, согласно которой погибший Сергей Захаров якобы мог быть не пристегнут.

"Свою экспертизу независимый эксперт делала не на основе осмотра тела погибшего Сергея Захарова, а на основе фотографий, происхождение которых неизвестно. В ходе допроса она давала пояснения по темам, которые выходят за рамки ее компетенции как врача. Прошу суд отнесись к ним скептически", – заявила представитель обвинения.

В свою очередь, адвокат Ефремова Владимир Васильев в ходе прений сторон попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде 4 лет условно. По словам юриста, актер раскаялся, а также имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

