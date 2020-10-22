Суд не стал назначать новую экспертизу по делу Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд не стал назначать новую судебно-медицинскую экспертизу по делу Михаила Ефремова, который получил восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади.

"В удовлетворении ходатайства о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы отказать", – огласила определение судья.

Представители потерпевших и гособвинитель были против проведения новой экспертизы.

Защита актера полагает, что в суде так и не был получен ответ на вопрос – был ли пристегнут погибший курьер Сергей Захаров во время аварии.

Как заявил адвокат Ефремова Петр Хархорин, возможный отказ погибшего Захарова пристегнуться ремнем безопасности является смягчающим вину актера обстоятельством.

Ранее независимый эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. По ее мнению, это в том числе повлияло на смертельный исход.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

