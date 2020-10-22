Адвокат Ефремова указал на возможное смягчающее обстоятельство в деле актера

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Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин считает, что возможный отказ погибшего Сергея Захарова пристегнуться ремнем безопасности является смягчающим вину актера обстоятельством.

"Мы не оспариваем факт виновности Ефремова, но тщательно собираем все смягчающие обстоятельства. Отказ водителя пристегнуться может являться таковым. В салоне автомобиля Захарова обнаружена заглушка для ремня, чтобы не пищало звуковое оповещение о том, что водитель не пристегнут", – сказал адвокат.

Ранее независимый эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. По ее мнению, это в том числе повлияло на смертельный исход.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

