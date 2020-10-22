Защита Ефремова попросила назначить новую судмедэкспертизу по делу

14:46
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил суд провести новую судебно-медицинскую экспертизу по делу о смертельном ДТП.
"Просим суд провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу", – заявил юрист.
По словам Хархорина, в суде не был получен ответ на вопрос, был ли во время ДТП пристегнут погибший курьер Сергей Захаров. Юрист указал на то, что данные новой экспертизы идут вразрез с заключением предыдущей.
Ранее эксперт Елена Кучина заявила, что в момент аварии погибший не был пристегнут. Специалист уточнила, что на теле Захарова не было повреждений, характерных для воздействия ремня безопасности при чрезвычайных ситуациях.
22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. В частности, актер указал, что искренне раскаивается за совершенную им аварию.
Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалобы на приговор Ефремову
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