Защита Ефремова попросила назначить новую судмедэкспертизу по делу

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил суд провести новую судебно-медицинскую экспертизу по делу о смертельном ДТП.

"Просим суд провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу", – заявил юрист.

По словам Хархорина, в суде не был получен ответ на вопрос, был ли во время ДТП пристегнут погибший курьер Сергей Захаров. Юрист указал на то, что данные новой экспертизы идут вразрез с заключением предыдущей.

Ранее эксперт Елена Кучина заявила, что в момент аварии погибший не был пристегнут. Специалист уточнила, что на теле Захарова не было повреждений, характерных для воздействия ремня безопасности при чрезвычайных ситуациях.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. В частности, актер указал, что искренне раскаивается за совершенную им аварию.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

