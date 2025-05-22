В Италии осужден россиянин, обвиняемый в организации побега Усса

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Суд Милана приговорил россиянина Дмитрия Чиракадзе, которого обвиняли в организации побега в Россию предпринимателя Артема Усса – младшего из-под домашнего ареста в Италии, к трем годам и двум месяцам заключения. Об этом сообщает информационное агентство Ansa.

Сторона обвинения требовала для Чиракадзе 5,5 года заключения.

В октябре 2022 года Усса и еще четырех человек обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Миланский апелляционный суд отправил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США.

В конце марта того же года Усс избавился от электронного браслета и сбежал. В начале апреля предприниматель оказался в России. Он выражал сомнения по поводу объективности итальянского правосудия.

Чиракадзе, обвиненный в организации побега Усса, был арестован в июне 2024 года. По версии итальянских следователей, он следил за решением миланского апелляционного суда об экстрадиции предпринимателя в США, чтобы побудить его осуществить заранее организованный с членами банды план.

Также Чиракадзе, предположительно, был на основных встречах с участниками группировки, поддерживал контакт с родственниками Усса и несколько раз встречался с членами банды после побега предпринимателя из Италии.