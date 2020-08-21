Журналисты пожаловались на неопрятного посетителя суда по делу Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Журналисты, которые освещают дело актера Михаила Ефремова о ДТП со смертельным исходом, пожаловались в администрацию Пресненского суда столицы на неприятный запах в инстанции, некоторые из них даже покинули зал. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на очередное заседание вместе с журналистами пришел неопрятный бородатый мужчина, источающий зловоние. Резкий запах в зале суда стал едва ли не главной темой обсуждений среди представителей СМИ, которые вынуждены находиться рядом с этим мужчиной.



Пресс-секретарь суда Лела Кокая, отвечая на просьбу журналистов вывести мужчину из зала, отметила, что для этого как минимум нужно прервать судебное заседание. При этом она заверила, что передаст просьбу приставам.

В пятницу, 21 августа, продолжается слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. На заседании, которое прошло 20 августа, выступил свидетель защиты Александр Кобец. Он заявил, что актера не было за рулем после аварии.

Позднее он признался, что он слеп на один глаз. Свидетель сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии Пашаев сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".