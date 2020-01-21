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В мире

21 января, 11:09

Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы

суды происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По решению суда средней ступени города Тяньцзинь экс-глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 годам тюремного заключения, сообщает РИА Новости.

"21 января Мэн Хунвэй приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", – указано в сообщении суда.

Сообщается, что суд еще и оштрафовал бывшего чиновника на 2 миллиона юаней.

Осужденный с приговором суда согласился и не планирует подавать апелляцию.

Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года французские власти приступили к расследованию исчезновения президента Интерпола, который отправился в Китай в конце сентября и с этого момента не выходил на связь.

О факте исчезновения экс-главы Интрепола в полицию Лиона обратилась его жена.

Позже власти Китая заявили, что пропавший Мэн Хунвэй значится в числе подозреваемых в нарушении закона и по его делу ведется следствие. А генеральный секретариат в Лионе принял решение о снятии с Мэн Хунвея полномочий президента организации. Кроме того, после проведенного антикоррупционного расследования в Китае он был исключен из членов КПК и снят со всех государственных постов. Материалы его дела были переданы в прокуратуру для возбуждения в отношении Мэн Хунвея уголовного дела.

20 июня 2019 года на заседании суда экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признался в получении взяток, общая сумма которых составляет около 2 миллионов долларов.

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