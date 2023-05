Выбран новый президент Интерпола

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Его кандидатуру утвердили на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

"Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола", – говорится в сообщении.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf