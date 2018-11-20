Сенаторы США выступили против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Группа сенаторов США призвала администрацию Трампа и членов Генассамблеи Интерпола не допустить избрания россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах президента организации, сообщает "Интерфакс".

В заявлении, подписанном демократами Дженом Шахином и Крисом Кунсом, а также республиканцем Марко Рубио, говорится, что избрание генерал-майора Прокопчука "сродни идее поставить лису во главе курятника".

Сенаторы полагают, что Россия регулярно злоупотребляет Интерполом "с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

"Прокопчук лично участвовал в этой стратегии запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и поощрение авторитарного режима Путина", – заявили они.

Сенаторы опасаются, что при Прокопчуке Россия продолжит "злоупотреблять красными уведомлениями" (сообщения об аресте, направляющиеся всем странам-членам организации) и "блокировать усилия по реальной реформе" организации.

Кроме того, Прокопчук будет иметь доступ к конфиденциальным данным, которые "укрепят возможности Кремля в области преследования критиков, живущих за пределами России".

С 14 июня 2011 года Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. С 10 ноября 2016 года по настоящий момент он является вице-президентом Интерпола.

Президента Интерпола изберут в Дубае в среду, 21 ноября.

Ранее против против избрания генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на должность руководителя Интерпола выступили власти Украины. Глава МВД Арсен Аваков обвинил РФ в злоупотреблении полномочиями Интерпола.

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