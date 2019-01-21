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17:49

Суд продлил арест Третьякову по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина

суды

17:49

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвоката Игоря Третьякова оставили в СИЗО до 19 февраля по обвинению в мошенничестве в НПО Лавочкина. Такое решение принял Бабушкинский суд столицы, сообщил РИА Новости адвокат Третьякова Адам Ужахов.

"Срок содержания под стражей в отношении Третьякова продлен до 19 февраля", – сказал Ужахов.

Он отметил, что уже больше месяца никаких следственных действий не происходит.

Сам Третьяков не признал вину, назвав выдвинутое против него обвинение "абсолютно голословным". Его задержали летом в столичном аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Иркутска.

В деле о хищении три фигуранта – Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, которого обвиняют во взятке в размере более 235 миллионов рублей.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки. Также Маркелова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

суды

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