Суд продлил арест Третьякову по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина

Адвоката Игоря Третьякова оставили в СИЗО до 19 февраля по обвинению в мошенничестве в НПО Лавочкина. Такое решение принял Бабушкинский суд столицы, сообщил РИА Новости адвокат Третьякова Адам Ужахов.
"Срок содержания под стражей в отношении Третьякова продлен до 19 февраля", – сказал Ужахов.
Он отметил, что уже больше месяца никаких следственных действий не происходит.
Сам Третьяков не признал вину, назвав выдвинутое против него обвинение "абсолютно голословным". Его задержали летом в столичном аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Иркутска.
В деле о хищении три фигуранта – Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, которого обвиняют во взятке в размере более 235 миллионов рублей.
Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки. Также Маркелова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.